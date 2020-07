Tödlicher Unfall in Hamminkeln : 26-Jähriger überfährt beim Rangieren einjährigen Sohn

In Hamminkeln hat am Samstagmorgen ein 26-Jähriger mit einem Kleintransporter seinen Sohn angefahren. Das einjährige Kind starb an seinen Verletzungen.

Der tragischer Unfall geschah am Samstagmorgen um 9.15 Uhr. der 26-Jährige rangierte mit einem Kleintransporter auf dem Gelände eines Gehöfts und übersah hierbei seinen enjährigen Sohn, berichtet die Polizei. Der Junge erlitt tödliche Verletzungen und starb an der Unfallstelle.

Notfallseelsorger und Opferschutzbetreuer der Polizei kümmerten sich um die Aneghörigen auf dem Gehöft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

