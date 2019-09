Zwei Betriebe kooperieren : Tischlerei geht von Hamminkeln nach Rees

Mitarbeiter der Tischlerei Kant (v. l.): Geselle Steffen Berning, Tischlermeister Andreas Kant und Azubi Kai Drewes. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln/Rees Hamminkelner und Reeser Betriebe tun sich zusammen, um beim Möbelbau durchzustarten. In Rees steht eine große Halle zur Verfügung.

Tischlermeister Andreas Kant hat seine Tischlerei im März 1999 in Hamminkeln gegründet. Vor 20 Jahren halfen Freunde und Bekannte mit beim Umzug an die Industriestraße. Ein Foto im Büro unter dem Firmenlogo, das „Form, Farbe, Gestaltung“ verheißt, zeigt es. Am Standort hatte sich der kleine Betrieb, der groß ist im individuellen Möbelbau, schnell etabliert. Jetzt steht wieder ein Umzug für den Handwerksmeister und seine Leute an, denn die gehen mit nach Rees, wo sich Andreas Kant mit Holztechniker Chris Oldenburg zusammentut. Der Wechsel ist keine Entscheidung gegen Hamminkeln, sondern einer für eine neue Halle mit mehr Möglichkeiten und vor allem einem Ausstellungsraum, wo handgefertigte Möbel zu sehen sein werden. Das neue Unternehmen heißt Kant & Oldenburg Möbeltischler.

Es ist die typische Geschichte eines kleinen Unternehmens, das nach ersten zarten Ideen, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickelten, nun die Gelegenheit beim Schopf packen will, um die Zukunft zu gestalten. „Wir starten noch mal durch, an der Industriestraße waren die Möglichkeiten ausgereizt“, sagt Andreas Kant. Seine Frau Gudrun, Grundschullehrerin und organisatorische Hilfe im Fünf-Mann-Betrieb, bestärkt den Meister. Beide hoffen, dass der Kundenstamm die neue Situation annimmt. Dazu gehört zum Beispiel das Evangelische Kinderheim Wesel und die Wohngruppe der Lebenshilfe in Wesel. Basis sind die handwerkliche Qualität, gute Form, individuelle Lösungen und erstklassiges Material. Wobei die Eiche in allen möglichen Varianten die Nummer eins im Kundengeschmack ist und bleibt.

Info Kundennähe und familiäre Atmosphäre Ortsnähe Transparenz ist Firmenphilosophie. Kunden können in die Werkstatt, wo familiäre Atmosphäre herrscht, kommen und ihre Möbel und deren Entstehungsprozess anschauen, bevor sie bei ihnen zu Hause aufgebaut oder eingebaut werden.

Adresse Kant & Oldenburg Möbeltischler sind in der Marie-Curie-Straße 3 in Rees zu finden.

Dass sich zwei Firmen zusammentun ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich Kompetenzen kombinieren und bündeln lassen. Chris Oldenburg ist erfahren im privaten und gewerblichen Innenausbau und in der Fertigung individueller Möbel aus Massivholz, der Möbelbau in Form Farbe und Gestaltung ist ein Schwerpunkt der Arbeit von Andreas Kant. Der Hamminkelner bildet übrigens seit vielen Jahren regelmäßig im Tischlerhandwerk aus, seine Azubis haben schon mehrfach Preise beim Wettbewerb „Die gute Form“ geholt. „Vor sechs Jahren hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Daraus ist eine sehr kreative Kooperation entstanden“, erläutert Andreas Kant die Basis.

Durch generationenübergreifende Zusammenarbeit – Kant ist 53 Jahre, Oldenburg 32 – soll auch das langfristige Bestehen der Tischlerei gesichert werden. Der Reeser hatte kräftig in die Halle an der Marie-Curie-Straße investiert. Holz herrscht hier vor, auch der Fußboden der Fertigungshalle ist aus Holz, was Andreas Kant sehr gefällt. Die Photovoltaikanlage liefert Sonnenstrom direkt an den Maschinenpark.

Tischlerei Kant. Foto: Thomas Hesse