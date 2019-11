Hamminkeln : Teure Erneuerung von Wirtschaftswegen

Um Wirtschaftswege in Hamminkeln sanieren zu können, sollen Förderanträge gestellt werden. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

HAMMINKELN Ohne Fördergeld werden die Bislicher Straße und die Straße Lehmberg ausgebaut. Im nächsten Jahr soll es eine Förderung geben.

Der Förderantrag für die Erneuerung der Wirtschaftswege hat keinen Erfolg gehabt. Das war bereits befürchtet worden in der letzten Fachausschusssitzung. Nun erfährt der am 27. November tagende Bauausschuss, dass sich die Befürchtung bewahrheitet hat. Die Fördermittel können laut Auskunft der Bezirksregierung Düsseldorf in diesem Jahr nicht mehr bewilligt werden, da die Mittel bereits gebunden sind, heißt es seitens der Verwaltung. Hamminkeln kam zu spät.