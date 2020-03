Sarah Hübers aus Bocholt : Rocktalent mit neuem Musikvideo

Hamminkeln Sarah Hübers (14), Schülerin der Hamminkelner Rockschule, ist ab Montag mit neuem Material auf der Internetplattform Youtube zu sehen.

In diesen schwierigen Zeiten fühlt man sich, als wenn sich die Welt nicht mehr dreht. Wir Menschen sind nah an der kompletten Ausgangssperre, das öffentliche Leben liegt brach, die Wirtschaft liegt am Boden, fast alles ist auf Null geschaltet. Für unsere Kinder und Jugendlichen fühlt sich die Ausnahmesituation der schulfreien Zeit nicht wie Ferien an, die meisten machen sich Sorgen in der sich täglich verschlimmernden Situation.