Strom und Heizung : Wie es um die Energieversorgung in Hamminkeln steht

Hamminkeln Infoveranstaltung zur örtlichen Energielage in der Wertherbrucher Bürgerhalle. Die Botschaft der Stadt zur Situation in Hamminkeln: kein Grund zur Panik, wohl aber Anlass, Energie einzusparen, wo es nur geht.

Szenarien wie ein länger anhaltender Stromausfall beschäftigen derzeit viele Menschen und auch die Behörden. Wie die Situation von den Netzbetreibern und städtischen Verantwortlichen in Hamminkeln eingeschätzt wird, ob und welche Vorsorgen bereits getroffen wurden, wie die Versorger die Lage vor Ort einschätzen, was die Bürger mit ihrem eigenen Verhalten beeinflussen (können) und wie die Stadtverwaltung sich aufstellt – der Themenkomplex ist vielschichtig, und das spiegelte sich auf dem Podium der Wertherbrucher Bürgerhalle wider. Vertreter von Westnetz, Wasserwerke Wittenhorst, Gelsenwasser und den zuständigen Bereichen im Rathaus deckten die inhaltlichen Themen umfassend ab. Das Angebot war also da, das Interesse blieb mit rund 40 Besuchern aber begrenzt. Bemerkenswert: alle reden über Energie, aber aus der Ratspolitik war nicht ein Vertreter zu sehen. Im Gegensatz dazu hängt Bürgermeister Bernd Romanski die Energie- und Versorgungsfrage hoch. Sie beschäftigt ja auch die Nation in hohem Maß.

Das eigene Verhalten und die eigene Verantwortung zählen also auch. Westnetz, so Sauerbach, messe viel in den Stromnetzen, um schnell reagieren zu können, und habe die Lagerhaltung verstärkt, um zügig reparieren zu können. Dazu kommen die extra genannten, weil beruhigenden Fakten: Die Gasspeicher seien zu 99 Prozent voll, so dass es bis zum Frühjahr keine Versorgungsengpässe gebe. Angesichts der bestehenden Gaspipelines in Nordwestdeutschland könne man „physikalisch sicher sein“, was die Zulieferung betrifft, so Westnetz. Ausnahme: „extreme Kälte“ könnte Probleme machen. Auch preislich, denn extreme Gaslieferungen würden wohl extreme Kosten nach sich ziehen, die sich an den Börsenpreisen von Gas orientieren. Die Wasserversorgung hingegen läuft. Kai Stratenwerth von den Wasserwerken Wittenhorst sagte, dass die Gasmangellage für sie kein Thema sei.