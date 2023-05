Debatte im Sozialausschuss Wer zahlt für die Kindergärten in Hamminkeln?

Im Hamminkelner Stadtgebiet befinden sich insgesamt 15 Kindertageseinrichtungen. Zuständig ist dafür das Kreisjugendamt, die praktische Arbeit vor Ort leisten unterschiedliche Träger. Darunter sind die beiden Kirchen, die Awo, das DRK und die Elterninitiativen. Hintergrund: Hamminkeln hat kein eigenes Jugendamt ebenso wie andere in etwa gleich große Kreiskommunen, als kreisangehörige Stadt sind die Kita-Aufgaben beim Kreis angesiedelt. Eine städtische Kindertagesstätte gibt es nicht. Doch die Stadt ist im Spiel, wenn es um den Finanzanteil geht, der finanziell nicht gedeckt ist beziehungsweise vom Träger gezahlt werden soll. Wie etwa bei neuen Plätzen in der Kindertageseinrichtung Heilig Kreuz in Mehrhoog. Das bewirkte im Sozialausschuss lange Debatten, wie man mit den Trägeranteilen umgehen soll. Obwohl dies in der Fraktionsvorsitzendenrunde schon besprochen worden war.