Debatte im Bauauschuss Stadtwerke Hamminkeln und Gelsenwasser tun sich zusammen

Um eine wichtige Weichenstellung ging es dieser Tage im Hamminkelner im Bauausschuss. Doch macht es Sinn, sehr schnell und ohne große Vordebatte, die zudem bisher so gut wie nicht öffentlich stattfand und vor allem parteiintern bei Etatberatungen angefallen war, dass sich die Stadtwerke im Eiltempo in einer Holding mit dem deutschen Versorgungsunternehmen Gelsenwasser zusammenschließt? Das wollte Johannes Flaswinkel im Bauausschuss wissen. „Vor einem Monat waren die Beratungen ein erster Aufschlag, jetzt sollen wir schnell die Gründung beschließen. Um welche Summen geht es am Ende? Ich will das Risiko kennen“, sagte er. Er bräuchte mehr Infos für eine Zustimmung, mahnte er an.