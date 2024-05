Debatte im Haushaltsausschuss Stadt will 3,4 Millionen Euro einsparen

Robert Graaf erinnerte an die Einsparungsgröße zwischen 4,5 und acht Millionen Euro, das sei ja benannt. Auch strukturelle Fragen sollen Thema sein und deren nachhaltige Wirkung. Doch was heißt das? Die Debatte läuft. Wo sie endet, ist nicht ausgemacht. „Jeder Euro bringt uns ein Stückchen weiter“, sagte Flaswinkel zwar. Aber auch: „Ich glaube nicht an einen ausgeglichenen Haushalt, aber wir müssen in die Richtung kommen.“ Ob das auch geänderte Standards und Auswirkungen für die Bürger bedeutet, ist noch offen – aber nach dieser Sitzung ist dies wahrscheinlicher geworden.