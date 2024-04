Jeder Bürger kann mitmachen Hamminkeln startet Bürgerbeteiligung zum Mobilitätskonzept

Und so funktioniert's, eigene Einträge zu hinterlegen: Klicken Sie auf „Starten“; Wählen Sie „Klimaschutz“ oder „Mobilität“; Klicken Sie auf "Beitrag erstellen"; Klicken Sie an dem entsprechenden Ort in die Karte; Ordnen Sie Ihren Eintrag einer passenden Kategorie zu und nehmen Sie ihre Anmerkungen unter „Beschreibung“ vor; Klicken Sie auf "Senden" um Ihren Beitrag abzusenden.