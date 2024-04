In der Bürgerhalle Wertherbruch Hamminkeln informiert Bürger über kommunale Wärmeplanung

Eine möglichst effiziente Wärmeversorgung und ein möglichst geringer ökologischer Fußabdruck – das sind die Themen der Stunde. Doch ist beim Bürger und Verbraucher die Botschaft angekommen, ob überhaupt Veränderungen im nötigen Ausmaß machbar sind? Ein Schritt zum Ziel ist die öffentliche Werbung und Information dazu, was der Bürger machen kann. Klar ist: ob Eigentümer, Mieter oder Bauherr – die Entscheidungen, wie eine Immobilie energieeffizienter gestaltet werden kann, ist das Zukunftsthema, dem sich keiner entziehen kann. Dazu müssen neue Wege erkundet werden, wie die Energiewende lokal gestaltet werden kann. Vor Ort will Hamminkeln handeln – und lädt zu einer Bürgerinformationsversammlung. Sie findet statt am 23. April um 18 Uhr in der Bürgerhalle Wertherbruch, Schulstraße 12.