Probleme in Dingden : Stadt bleibt auf 112 Wohncontainern sitzen

Dingden In der Flüchtlingswelle 2016 wurden Container in Dingden auf dem alten Sportplatz aufgestellt. Es gibt einen Rechtsstreit um den Verkauf. Jetzt wird es eng, denn das Areal soll bebaut werden.

Im Planungsausschuss reagierte Bürgermeister Bernd Romanski sehr knapp mit „ärgerlich“. Es ging um Dingden als bevorzugtes Gebiet für Häuslebauer, wachsenden Bedarf und ein neues Wohngebiet auf dem alten Sportplatz. Zuvor war das Bebauungskonzept und der Fortgang der Planung beschlossen worden. Das war positiv, doch dann kam die Nachfrage nach den Wohncontainern in diesem Bereich und was mit diesen geschehe.

Die Unterkünfte sind leer, niemand weiß, wofür man sie in Hamminkeln nutzen soll, aber das war nicht immer so. Anfang 2016, die Flüchtlingswelle war in vollem Gang und schnelle Entscheidungen für die Unterbringung der ankommenden Menschen waren zu treffen, waren die Behelfswohnungen nicht nur in Dingden vollbesetzt. Die Weiterverteilung begann, wider Erwarten schwellte der Flüchtlingszustrom rapide ab. Viele Flüchtlinge zogen weiter, oft in Großstädte.