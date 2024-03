Thema im Planungsausschuss Hamminkeln bekommt eine Wärmeplanung

Klar ist, dass es auch in Hamminkeln zu Veränderungen führen wird. Denn in der Diskussion um das kommende Heizungsgesetz spielt die kommunale Wärmeplanung eine wichtige Rolle. Die notwendigen Schritte zur Wärmewende in Hamminkeln werden Stadt wie Bürger einiges abfordern, so viel wurde im Planungsausschuss deutlich. Im Rahmen eines öffentlichen Bürgerinformationsabends wird das Thema am 23. April in der Bürgerhalle Wertherbruch, Schulstraße 12, erneut aufgegriffen.