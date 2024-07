SPD-Ratsherr in Hamminkeln Michael Möllenbeck will Landtagskandidat werden

Möllenbeck sammelt bereits seine Kräfte für die neue Herausforderung: Er hat bereits den Ortsverbandsvorsitz abgegeben und will sich jetzt stärker bekannt machen in der Region. Das Ratsmitglied besitzt in Hamminkeln eine starke sozialpolitische Stimme, ist in Mehrhoog für seinen Einsatz bekannt und als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat und in Ausschüssen vertreten.