Eichenprozessionsspinner kehrt zurück : So kämpft die Stadt Hamminkeln gegen die Raupe mit den Haaren

Die Stadt Hamminkeln rüstet sich im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner. Foto: dpa/Patrick Pleul

Hamminkeln Mit einem mehrstufigen Einsatzplan wappnet sich die Stadt gegen den Eichenprozessionsspinner. Sie behandelt den städtischen Bestand, gibt aber auch privaten Baumbesitzern Informationen. Wie sie dabei vorgeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Jetzt kommt er wieder, der Eichenprozessionsspinner, der zum unscheinbaren Nachtfalter wird, aber vorher als Raupe mit Brennhaaren ins Licht rückt. Die Leute vom städtischen Bauhof stehen bereit, den Spinner an den Eichen in öffentlichen Bereichen zu bekämpfen, bevor die sich in den Gespinstnestern breitmachen.

In der Vergangenheit war schon von 3000 städtischen Eichen die Rede, jetzt spricht die Stadt von zurzeit 2000 Bäumen, von denen 1500 für die präventive Besprühung mit einem biologischen Präparat vorgesehen sind. Das muss zügig im passenden Entwicklungsstadium geschehen – in einem Zeitraum von nur zwei Wochen. Werden die Raupen nicht erwischt, müssen sie mühselig eingesammelt oder abgesaugt werden. Das betrifft aber nur das städtische Grün, private Baumbesitzer müssen ihre Eichen selbst und auf eigene Kosten behandeln, wenn sie es denn wollen.

Info Ein paar Fakten zum Eichenprozessionsspinner Leben Die wärmeliebende Raupe kommt oft an der Sonnenseite von Eichen vor und frisst gerne in geselligen Familienverbänden. Optisch auffällig sind die Tierchen besonders, wenn sie sich zur Häutung in ihre bis zu einem Meter langen Nester zurückziehen, die sie abends zur Nahrungssuche verlassen. Gift Der Spinner wird gefährlich nach der dritten von insgesamt sechs Häutungen. Dann enthalten die feinen Härchen mit den Widerhaken ein Nesselgift namens Thaumetopolein.

Das Risiko-Gebiet Nummer eins sind stark besuchte Gebiete, etwa an Schulen, Kindergärten und Plätzen. Es handelt sich um rund 400 Eichen, die hier stehen. Informationen zu den Maßnahmen bietet die Stadt in einem Faltblatt an, das unter anderem im Rathaus zu haben ist, vor allem aber an alle Haushalte verteilt wird. Bernhard Payer, Thomas Michaelis und Nils Störmer von der Stadt stellten gestern das neue, klar aufgebaute und auf die wichtigen Punkte konzentrierte Faltblatt vor. Sie wollen damit die Informationsoffensive der letzten Jahre in Sachen Eichenprozessionsspinner fortsetzen, müssen aber wegen der Corona-Pandemie auf die bewährte Bürgerversammlung verzichten. Weiter gilt der 2018 eingeführte Stufenplan zur Eindämmung des Spinners, allerdings erweitert um die Erfahrungen der letztjährigen Einsätze. Thomas Michaelis spricht von einer „Langzeitstrategie“.

Wobei es an harten Erfolgsfakten aber fehlt. Denn Zahlen, etwa bei der Teststrecke mit zehn Fallen wie im vergangenen Jahr, gibt es nicht. Auch in welchem Ausmaß sich die Meisen, für die eigens Nistkästen aufgehängt wurden, am Spinner bedient haben, ist nicht bekannt. Doch wenn man nichts tut, lässt sich der Befall nicht mehr kontrollieren.

Wenn es wärmer wird und die Eichen austreiben, ist besondere Wachsamkeit angezeigt. Die Leute vom Bauhof schauen genau nach, ob die Spinner unterwegs sind. Es kann schnell der Fall ein, dass sie eingreifen müssen. Dann werden zunächst die beiden städtischen Sprühgeräte angeworfen. Spaziergänger und Radfahrer werden durch Schilder vor dem Befall gewarnt. Weitere Schritte sind Sperrungen, mechanisches Verkleben und Absammeln der Raupen und das Verteilen der Bio-Präparate, also keinesfalls die chemische Keule. Traktiert werden die Tiere mit einem Bazillus, der im Wassergemisch und mit kräftigem Luftstrom auf die Eichen verteilt wird.