Neues Konzept kommt gut an : Kursana Domizil ist aktiv gegen den Fachkräftemangel

Mehrhoog Die Senioreneinrichtung in Mehrhoog hat schwierige Zeiten hinter sich – auch wegen Corona. Direktorin Cornelia Trunt hat daher ein neues Konzept umgesetzt. Es geht um mehr Zufriedenheit für Mitarbeiter, Bewohner und Anwohner.

Das Kursana Domizil in Mehrhoog hat im vergangenen Jahr schwierige Zeiten auf Grund des Fachkräftemangels durchlebt. So beschreibt es die Einrichtung selbst und meldet jetzt die Umsetzung ihres neuen Konzepts. „Und dann auch noch die Pandemie-Lage, da brauchte es schon einen langen Atem“, sagt Direktorin Cornelia Trunt. Man habe getreu des Mottos „Wer rastet, der rostet“ reagiert. „Wir machen einiges für eine gute Mitarbeiterbindung, und die Mitarbeiter signalisieren uns das positiv zurück“, sagt sie. Sich aktiv gegen den Fachkräftemangel einzusetzen, hat demnach zu mehr Zufriedenheit von Bewohnern und Mitarbeitern geführt.

Pflegeassistentin Maria Fröbel freut sich über die Angebote: „Ich komme jeden Tag gern zur Arbeit. Hier wird immer gelacht, und die Kollegen sind einfach immer da, wenn mal Not ist.“ Sicherlich sei der Dienstplan nicht immer nach den Wünschen der Belegschaft gestaltet, aber das Führungsteam vor Ort mache vieles möglich. „Wir haben immer mehrere Tage, an denen wir frei haben“, sagt Fröbel. „Die Wertschätzung, die das Führungsteam uns jeden Tag entgegenbringt, ist wirklich lobenswert.“ Die Urlaubsplanung finde zudem sehr zeitig statt, der Dienstplan werde frühzeitig ausgehängt, so dass jeder Zeit habe, seine Termine unterzubringen.

Auch im Dorf Mehrhoog und damit direkt am Standort ist das Kursana Domizil präsent: Direktorin Cornelia Trunt und Silke Bothen sind verkleidet mit Kollegen durch den Ortsteil gezogen und haben Blumen an die Anwohner verteilt. „Die Aktivitäten zeigen beachtenswerte Erfolge: Es haben sich mittlerweile wieder Fachkräfte im Kursana Domizil Hamminkeln beworben, so dass bald offene Pflegeplätze belegt werden können“, heißt es im Fazit. „Wir wollen uns präsentieren und zeigen, wie viel Spaß wir haben, obwohl der Beruf in der Altenpflege doch einiges abverlangt. Wir machen es gerne für unsere Bewohner“, erläutert die Direktorin.