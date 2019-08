Hamminkelner Senioren-Union : Kritik an Radwegen: Wenig Perspektive

Hamminkeln Die Senioren-Union hakte beim Bürgermeister-Besuch hart nach. In Sachen Auskiesung stellte sich Bernd Romanski vor die CDU-Abgeordnete Charlotte Quik. Beim Klima-Thema will der Verwaltungschef nicht lockerlassen.

Von Thomas Hesse

„Hellwach und fit dazu, aktiv mit der CDU“, reimt die Senioren-Union aus Hamminkeln mit ihrem Stadtverbandsvorsitzenden Heinz Breuer über sich selbst. Die CDU-Senioren sind eine fürwahr ungewöhnliche Truppe, nicht nur politisch interessiert, sondern eine Gemeinschaft, die viel miteinander unternimmt und eigene Kurse von Computer über Sport bis Gesundheit anbietet. Gerne radeln die Mitglieder der Seniorenunion in Gruppenstärke immer wieder mittwochs, beim Stadtradel-Wettbewerb knacken sie die Kilometer-Rekorde. Sie verstehen etwas von Wegen und Straßen für Radler und wissen, wie es um den Zustand der Strecken im Stadtgebiet steht. Das Urteil fällt nicht allzu gut aus, ließen sie ihren Gast, Bürgermeister Bernd Romanski, in einem Fragen-Katalog wissen. Man will bessere Radwege, dafür dürfe sich „eine Kommune auch mal verschulden“.

Die Sache sei komplex, antwortete der Hamminkelner Verwaltungschef. Wenn politisch nach Steuersenkung gerufen werde, könne man nicht Kosten hochschrauben. Überhaupt, das Straßen- und Wegenetz: Wer zahlt beim Ausbau bei Wirtschaftswegen, die vielfach auch ausgewiesene Radwege sind? So werden die Vorderlieger – die direkten Straßenanlieger – zu 80 Prozent über Ausbaubeiträge herangezogen, die etwas entfernt liegen gar nicht. Das, so Romanski, gefährde bäuerliche Betriebe. Fazit: „Aus unserer Sicht ist dies wegen der Lage der Landwirte kein Weg. 50 Prozent Anliegerbeiträge, 50 Prozent aus Steuern – da müssen wir hin.“ Ebenso seien beim Straßenausbau die Beiträge ein Konfliktpunkt. Zufrieden macht das die radelnden Senioren nicht. Denn konkrete Perspektive zeigte all das nicht auf, von kleineren alternativen Radwegeverbesserungen war auch keine Rede. Weitere Themen:



Auskiesung: Hier trat Romanski zur Ehrenrettung der CDU-Abgeordneten Charlotte Quik an, die heftig kritisiert worden war, als auch Lankern als Kiesfläche im Landesentwicklungsplan auftauchte. „Sie wurde persönlich von Kiesgegnern angegriffen, was absolut nicht in Ordnung war. Es geht nicht, jemanden bei einem Einzelthema zu attackieren, der ein übergeordnetes Gesamtbild des Landesentwicklungsplans hat. Für uns ist der LEP gut, Hamminkeln hat Vorteile“, sagte Bernd Romanski. Vielmehr sei die Kiesindustrie gefragt, die den Bedarf selbst ermitteln darf. Kies sei viel zu billig, der Export zu hoch. Deshalb: „Künstliche Verknappung macht ihn teurer, dann werden mehr Ersatzstoffe eingesetzt.“



Klimanotstand: „Fünf nach Zwölf“ sei es in Sachen Klimanotstand, so der Bürgermeister. Die Stadt habe schon viel getan, durch die Ausrufung des Notstandes müsse man „weit darüber hinausgehen“. Da will Romanski nicht vor Debatten über Osterfeuer – „müssen es 177 in Hamminkeln sein? – oder Feuerwerk haltmachen, auch wenn es bei letzterem in erster Linie um Feinstaub geht. Erstmal aber wird Besetzung und Kompetenz des neuen Klimabeirats in einer Ausschusssitzung am 4. September geklärt.