Unfall in Hamminkeln Schwerverletzte nach Kollision zwischen Kradfahrerin und Fahrradfahrer

Ein 60 - jähriger Mann aus Oberhausen befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Diersfordter Straße in Richtung Emmericher Straße. Als der Radweg in Höhe des Heuwegs endete, fuhr der 60- Jährige auf die Diersfordter Straße ein und übersah dabei eine für ihn von links kommende 28- jährige Kradfahrerin aus Rhede, die die Diersfordter Straße in gleiche Richtung wie der Radfahrer befuhr.