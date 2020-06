Im Hamminkelner Hauptausschuss : Schub für Schloss Ringenberg und den Trägerverein

Ringenberg Im Hamminkelner Hauptausschuss wurde jetzt auch über die künftige Nutzung des Ringenberger Schlosses gesprochen. Unter anderem soll der Rittersaal für gastronomische Zwecke genutzt werden.

„Das Residenzzentrum Schloss Ringenberg nimmt mit neuer Konzeption einen neuen Anlauf und blickt hochmotiviert in die Zukunft“, hatte Kulturraum-Geschäftsführerin Ingrid Misterek-Plagge kürzlich bei der Vorstellung von Residenzstipendiaten im Schloss Ringenberg betont. Zur künstlerischen Seite tritt auch eine stadtpolitische, denn es geht um die Sicherung des attraktiven Standortes. Das Projekt des Kulturraums Niederrhein wird mit Landesgeld („Dritte Orte“) gefördert, was wiederum dem Schloss als Kulturort dient. Es war also klar, dass der vorgezeichnete Weg im Hauptausschuss politisch bestätigt werden würde. Einstimmig war Zustimmung zur neuen Struktur, wobei sich der Blick aktuell auf die Finanzen richtet. Dass die Politik hinter der Entwicklung steht ist Voraussetzung dafür, dass Hamminkeln auch in der zweiten Phase des Landesförderprogramms „Dritte Orte“ zum Zuge kommt. Das läuft bis 2023.