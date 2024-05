CDU Hamminkeln stellt Bürgermeisterkandidaten vor Sascha Lippe will 2025 Verwaltungschef werden

Info

Termine Im ersten Schritt nach seiner Nominierung durch die Parteigremien will sich Sascha Lippe in den Dörfern der Stadt Hamminkeln vorstellen. Unter dem Motto: „Unser Hamminkeln – Gemeinsam mit Sascha“ geht es am 27. Mai, 16.30 Uhr, im Hamminkelner Eiscafé Orrico am Molkereiplatz los. Die weiteren Termine sind (jeweils um 19 Uhr): 3. Juni in der Lackerner Gärtnerei Klötgen, Lankerbruch 5; 13. Juni im Brüner Landgasthof Majert; 20. Juni in der Mehrhooger Ehrenamtskneipe Pollmann. Die Termine in den restlichen Stadtteilen folgen zeitnah. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.sascha-lippe.de und in den sogenannten sozialen Netzwerken.