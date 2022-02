Bürgermeister äußert sich zum Thema : Sanierung von Schloss Ringenberg ist nur mit Fördergeld möglich

Ringenberg Die großen Pläne für den attraktiven Kulturort in Ringenberg bedeuten hohe Kosten. Die Stadt hat einen Vorbehalt: Sie wird das acht Millionen Euro teure Projekt erst angehen, wenn zusätzliche Mittel fließen.

Ein dicker Posten in der großformatigen Übersicht, die den Bauauschuss lange beschäftigte, ist die Sanierung von Schloss Ringenberg. Genauer gesagt: „Komplett-Sanierung“ für geplante 8,6 Millionen Euro. Das repräsentative Denkmal und die beliebte Kulturstätte ist stark renovierungsbedürftig. Ohne Fördergeld wäre die Investition nicht zu stemmen, wie Bürgermeister Bernd Romanski in der Ausschussitzung sagte.

Die Stadt will 65 Prozent der Summe oder rund 5,8 Millionen Euro hereinholen und setzt auf das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2022“. Deshalb standen die verschiedenen Posten beim Beschluss auch unter Vorbehalt. Der Sanierungsstau sei unzweifelhaft vorhanden, so Romanski, der gegenüber der Politik für die Bewerbung zur Förderung plädierte. Der Antrag würde dann im Laufe des Jahres gestellt. Das politische grüne Licht sei Basis, um den Eigenanteil im Haushalt genau darzustellen.

Im Etat steht schon, um was es im Detail geht und was für die Teilförderzusagen aus verschiedenen Töpfen erwartet wird: Die Dachsanierung etwa schlägt mit 150.000 Euro zu Buche, eine Förderung von 30.000 Euro wird angestrebt. Der sogenannte Dritter-Ort-Raum und ein neues Fotostudio könnten 65 Prozent Förderung bei Gesamtkosten von 600.000 Euro bekommen.

Kämmerer Robert Graaf zog mit Blick auf Hamminkelns Kassenlage ebenfalls die Grenze ein, dass ohne Geld aus Berlin keine Sanierung stattfinde. Was genau mit welchen Mitteln saniert werden soll, so Romanski, müsse im Laufe des Jahres entschieden werden. Doch was heißt das am Ende? Erwin Meyer (CDU) verwies darauf, dass man über die Sanierung noch nicht beraten habe und Status sei, dass bisher stets wenig in den Erhalt der Bausubstanz des Schlosses investiert worden sei. Finanztechnisch ist laut Kämmerer das Vorhaben nicht durchgerechnet, etwa was die Abschreibung betrifft. Gisela Brick (Grüne) fragte: „Wie realistisch ist es, dass Fördergeld kommt?“