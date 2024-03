Kontrovers diskutiertes Vorhaben Sanierung der Friedhofshalle Hamminkeln beginnt

Zuletzt wurde in den politischen Gremien berichtet, wie es nun mit einem lange und kontrovers diskutiertem Vorhaben im Ortsteil Hamminkeln weitergeht: der baulich stark in Mitleidenschaft gezogenen Friedhofshalle. Denn die Kosten sind erheblich, und die finanzpolitische Debatte in der Stadt ist eine große angesichts eines denkbaren Haushaltssicherungskonzepts, das Investitionen einschränken könnte.