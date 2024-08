Hamminkelner Fruchtsafthersteller Van Nahmen für Nachhaltigkeitspreis nominiert

Der bei der Saftproduktion anfallende Trester (Pressrückstände) werde zudem an regionale Bauern weitergegeben, die ihn als Futter für ihre Rinder und Schweine nutzen. So soll der Abfall minimiert werden. Die Obstkelterei stellt zudem über eine zusätzliche Vergütung sicher, dass die Pflege traditioneller Streuobstwiesen wirtschaftlich rentabel ist. Dafür gibt es auch spezielle Kooperationen. Das geschieht schon recht lange. Seit 1994 setzt sich van Nahmen in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (NABU) für den Schutz und die Erweiterung von Streuobstwiesen ein. Mit mehr als 22.500 gepflanzten Bäumen und 350 Vertragsstreuobstwiesen-Partnern trägt das Projekt maßgeblich zur Biodiversität und zum Erhalt alter Obstsorten bei. Durch den Aufpreis, den die Verbraucher für die Säfte zahlen, können höhere Entlohnungen an die Streuobstwiesen-Partner weitergegeben werden, was sowohl ökologisch als auch ökonomisch Vorteile zur Folge hat.