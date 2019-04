Im Schloss Ringenberg : Rotarier zeichnen „Helden des Alltags“ aus

Hamminkeln Beim Festakt auf Schloss Ringenberg würdigten die Laudatoren das Engagement der Geehrten.

Sehr gerührt nach seiner Ehrung war Michael Möllenbeck. Der 57-jährige Gartenbautechniker engagiert sich seit vielen Jahren in Mehrhoog in mehreren Vereinen. „Darüber hinaus gehört er zu einem der aktiven Kämpfer gegen rechte Gewalt“, betonte Laudatorin Xenia van Clewe, die Präsidentin des Rotary-Clubs. Mit Tränen in den Augen betonte Möllenbeck, dass er diesen Preis weiterreicht an die verstorbene Walburga Kraayvanger und Silke Visscher, da sie, so Möllenbeck, noch mehr „Helden des Alltags“ seien.