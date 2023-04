Wechsel vom Bahnhof Hamminkeln in die Cubes III Rockschule zieht es in die Cubes III

Sollte die Politik in Hamminkeln demnächst grünes Licht geben für den Start des architektonischen Vorzeigeobjektes Cubes III am Weikensee, dürfte das ganz im Sinne von Marco Launert sein. Denn der Chef der bekannten Rockschule will seinen Sitz vom Hamminkelner Bahnhof in einen der geplanten Bürowürfel verlegen. Das könnte womöglich 2025 der Fall sein – wenn alles klappt wie geplant. Denn noch fehlt die Baugenehmigung für das Millionen-Projekt des Weseler Investors Achim Klingberg. Der hat in Wesel bereits die Cubes I und die Cubes II errichten lassen.