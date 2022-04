Diese Veranstaltungen sind geplant : Rockschule startet ihr bislang größtes Programm

Im Rahmen des Pop2go-Music Video Camps fanden im Oktober 2021 Dreharbeiten in der Kornkammer der Kornbrennerei Bovenkerck statt. Foto: Rockschule

Hamminkeln Das Team um Inhaber Marco Launert hat für die Monate April bis Juli viel vor. Los geht es zu Beginn der Osterferien mit einem mehrtägigen Projekt zu Musikvideos. Sommercamps auf der Projektwiese in Loikum sind ebenfalls geplant.

Die Rockschule mit Sitz an der Güterstraße in Hamminkeln hat aktuell ihr neues Projektprogramm für die Monate April bis Juli veröffentlicht. Es umfasst für Frühling und Sommer ein großes Paket der sogenannten Pop2go-Förderung mit insgesamt zehn Einzelprojekten verschiedenster Ausrichtung. Das Paket umfasst laut Rockschulchef Marco Launert die Vorhaben „Songwriting am Fluss“ und Aktiv-Angebote wie „Ukulelen-Spaß“ über die hiesige Bürgerstiftung Kreaktiv, „Straßenmusik“ sowie „Unser Song mit Sarah Hübers“ in mehreren Städten gefördert über den Kulturrucksack NRW, Angebote der LAG Musik NRW wie die jährlichen Rockschul-Fahrten nach Helgoland und Nürnberg sowie multikulturelle Musikprojekte für Kinder und Jugendliche mit Fluchtbiografie über die LKJ NRW (Landesvereinigung kulturelle Jugendarbeit).

Los geht‘s am Samstag, 9. April, zu Beginn der Osterferien mit dem Pop2go-Music Video Camp. Die Dozenten Roman Romacher (Musikvideoprofi), Marc Sokal (Musikproduzent) und Marco Launert (Songwriter/Multiinstrumentalist) werden mit 24 Kindern Musikvideos zu vier Songs des „Songs für das Klima“-Projekts aus Januar konzipieren, drehen und gemeinsam schneiden. Das Camp findet bis 16. April täglich von 10 bis 18 Uhr im Kulturbahnhof Niederrhein an der Güterstraße 6, also im Gebäude des Bahnhofs Hamminkeln, statt. Mitmachen dürfen Kids und Jugendliche im Alter von sieben bis 18 Jahren. Die Teilnahme ist aufgrund der Bundesförderung kostenlos.

Info Maxime stehen im Fokus der Arbeit Angebot Die Rockschule wurde 1998 von Inhaber Marco Launert gegründet und zählt heute zu den größten Musikförderinstitutionen in NRW. Seit 2018 werden ausschließlich Musikprojekte, meist für Kids und Jugendliche, durchgeführt. Hinzu kommt die Talent-Intensivförderung (z.B. Rockmusikerin Sarah Hübers), Rockschul-Touren (Helgoland, Nürnberg, London, Island) und Events wie das Straßenmusikfestival. Bei den Musikprojekten für Kinder und Jugendliche stehen diese Maxime im Fokus: Aufbau und Stärkung des Selbstbewusstseins der Teilnehmer, Stärkung des Gruppengefühls, Entwicklung der Persönlichkeit, Integration sozial und bildungsbenachteiligter Teilnehmer und die Entwicklung eines musikalisch anspruchsvollen Ergebnisses. Kontakt Alle Angebote sind auf der Homepage der Rockschule unter www.rockschule.de abrufbar. Informationen gibt es per E-Mail an info@rockschule.de. Anmeldungen sind darüber hinaus auch via Whatsapp bei Marco Launert unter Tel. 0178 2378663 möglich.

Marco Launert betont zum vorgestellten Programm: „Es handelt sich um das bisher größte und umfangreichste Projektpaket der hiesigen Musikförderung, das mit den Förderpartnern LAG Musik NRW, LKJ NRW, BAG Musik Südwestfalen, dem BV POP, der Kreaktiv-Stiftung Rhein-Lippe, den Städten Emmerich, Hamminkeln und Dinslaken sowie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung umgesetzt wird.“ Zwei weitere große Projektpakete der Förderung seien das Vorhaben #heimatfairbunden und die Sommercamps. Das fünf Einzelprojekte umfassende #heimatfairbunden-Paket befasst sich mit dem Phänomen der Heimatverbundenheit und zugehörigen Themen.

Beide Veranstaltungen werden wie im vergangenen Jahr auf der Projektwiese in Loikum durchgeführt, die sich mit ihrer Lage direkt an der Issel, großen Zelten und sanitären Anlagen bestens für freie und kreative Musikprojekte eignet. Los geht‘s hier mit einem Kick-off-Projekt zum Schnuppern am 18. und 19. Juni von 12 bis 20 Uhr. Es folgen Songwriting- und Liveperformance-Camps mit ganz viel Spaß am Musikmachen in der Natur unter freiem Himmel. Auch hier ist die Teilnahme aufgrund der Förderung kostenfrei, für Verpflegung ist gesorgt.