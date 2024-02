Rockschule startet neues Projekt Förderschule in Ringenberg bekommt eine eigene Hymne

Daran dockt das neue Vorhaben an. Am 6. Februar startete nun das nächste Hamminkelner Hymnen-Projekt. Gefördert vom Hamminkelner Lionsclub führt Marco Launert an der Wilhelmine-Bräm-Schule in Ringenberg ein intensives Songprojekt durch. Die dortige Schülerschaft besteht aus lernbehinderten Kindern und Jugendlichen, die im Rahmen eines besonderen Konzepts individuell gefördert werden. „Alle dürfen und sollen sich mit Ideen in den Song einbringen und reflektieren so ihren Schulalltag, ihr Leben und die Schulgemeinschaft“, so Launert.