Große Show zum Jubiläum Rockschule feiert sich selbst

Nun also wird das Vierteljahrhundert gefeiert. Das erwartet die Gäste am Freitag, 1. September: Beim Event 25 Jahre Rockschule - Konzert, Party, Festakt in der Bocholter Location Trabers Eventfabrik wird die Emmericher Rockband Felkmett für Partyatmosphäre und den gebührenden Rahmen sorgen. Frontmann Marcel Janßen ist Dozent der Rockschule und ein echtes Eigengewächs, denn 2006 unterrichtete Marco Launert den damals Zwölfjährigen am Schlagzeug und im Bandunterricht. Felkmett bezieht Rockschüler mit in die Show ein, so Sängerin Sarah Hübers, das bisher größte Talent mit viel TV-Präsenz und überregionaler Bekanntheit, oder die Band Route 55, in der auch Launerts Vater Hans-Jürgen (76) aktiv ist.