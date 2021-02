Projekt von Marco Launert und Weseler Produzentenduo : Die Gesamtschule in Hamminkeln bekommt eine Hymne

Die Gesamtschule in Hamminkeln bekommt eine Hymne

Hamminkeln/Schermbeck Hamminkelns Rockschul-Chef Marco Launert holt für das ungewöhnliche Projekt ein Weseler Produzentenduo mit ins Boot. Auch das Lühlerheim in Schermbeck bekommt einen Song, weil sich die Mitarbeiter dort liebevoll um pflegebedürftige Bewohner kümmern.

Die Gesamtschule in Hamminkeln darf sich freuen: Im Frühjahr soll sie eine eigene Hymne bekommen. Initiator ist Hammikelns Rockschul-Chef Marco Launert.

Da er weiß, dass viele Jugendliche heute auf Deutsch-Rap statt auf Rock oder Pop stehen, holt er das Weseler Produzentenduo Ali Ebaid und Denis Tahiri mit ins Boot, die mit ihren Rap-Produktionen bereits Millionen Klicks auf YouTube vorzuweisen haben. „Gemeinsam werden wir uns einen Überblick über die Situation an der Schule verschaffen und uns Feedback von den Schülerinnen und Schülern holen. Schließlich soll ihnen der Song gefallen. Und genau das widerspiegeln, was die Schule für sie bedeutet“, sagt Launert.

Anschließend schreiben die drei Musiker den Song, der Rock/Pop- mit Deutsch-Rap-Elementen vereinen wird und übergeben ihn nach Fertigstellung feierlich an die Gesamtschule. Marco wird dieses Projekt ehrenamtlich durchführen. „Lediglich die Produktionskosten im Studio und gegebenenfalls die Profi-Sänger und -Sängerinnen müssen selbstverständlich bezahlt werden“, sagt er. Hier kommt der hiesge Lions Club ins Spiel. Die Finanzierung der anfallenden Kosten von 1000 Euro wird er übernehmen.

Im Dezember 2020 gab der Hamminkelner Musiker und Komponist bekannt, für eine besonders zu würdigende gemeinnützige Einrichtung ehrenamtlich eine Hymne zu schreiben und zu produzieren. Daraufhin wurde das Lühlerheim in Schermbeck als begünstigte Institution auserkoren.

In diesem Zusammenhang fanden auch Gespräche mit dem Hamminkelner Lions Club statt, wie Launert jetzt berichtet. Der Lions Club tritt gerne als Projektförderer auf. Daniel Hartmann, derzeitiger Präsident des Lion Clubs, und Vizepräsident Robert Graaf fanden die Idee auf Anhieb toll und schlugen Launert vor, einen Song für die neue Hamminkelner Gesamtschule zu komponieren, der eine musikalische Identität gut stehen würde. Die Schulleitung, mit der Graaf bereits gesprochen hatte, zeigte sich ebenfalls begeistert von der Idee. Auch der Hamminkelner Rockmusiker sagte sofort zu.

Die Produktionskosten für Tonstudio und Sänger bei der Hymne für das Lühlerheim werden von der Volksbank-Filiale in Hamminkeln beigesteuert. Filialleiter Rolf Lindau war sofort angetan von der Idee und sagte den Betrag von 1000 Euro umgehend zu.

Diese Hymne soll Mutmacher für die Mitarbeiter sein, die sich in der Corona-Pandemie mit Tatkraft und Herz für pflegebedürftige Mitmenschen einsetzen, obwohl ihre Arbeit noch um ein Vielfaches erschwert wird und sie dabei ihre eigene Gesundheit riskieren. In der Öffentlichkeit seien diese leider selten präsent, findet Marco Launert. Die eigene Hymne soll dabei helfen, die Verbundenheit der Menschen in der Einrichtung zum Ausdruck zu bringen und noch zu verstärken sowie gleichzeitig durch eine Veröffentlichung auf die Einrichtung und die aufopferungsvolle Arbeit aufmerksam zu machen.