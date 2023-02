Vorsitzender des Heimatvereins Der Mann, der Ringenberg voranbrachte

Christof Schmidt-Rotthauwe engagiert sich seit Jahrzehnten für Ringenberg. Das Dorf mit dem Schloss und seiner interessanten Geschichte liegt ihm am Herzen. Vier Jahrzehnte leitete der Mann, der einst aus dem Oberbergischen an den flachen Niederrhein kam und in Ringenberg heimisch wurde, den Verein, und Schriftführerin Heidi Burghammer war ebenfalls von Anfang an dabei. Nun geben sie ihre Ämter weiter, wenn der Heimatverein Ringenberg am 24. Februar um 20 Uhr die Mitgliederversammlung des Heimatvereins Ringenberg veranstaltet – wie immer bei Buschmann, der Gaststätte mit großem Saal im Dorf. Gut gegessen wird dabei auch, ab 19 Uhr, was ebenfalls eine Ringenberger Vereinstradition ist.