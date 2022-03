Hamminkeln : Riesige Spendenbereitschaft in Mehrhoog für Flüchtlinge

Mehrhoog Der Verein Mehrhoog hilft meldet einen „mehr als überfüllten“ GuGe-Laden“. Jetzt bekam die Gruppe eine Garage als Lager „gespendet“. Auch Regale dazu kamen als Spende an. Flüchtlingsbetreuer treffen sich am 23. März.

„Es wurde so viel gespendet, dass bereits zur Wochenmitte die Annahme in verschiedenen Bereichen gestoppt werden musste“, heißt es. Der GuGe-Laden ist mehr als überfüllt. Doch da konnten sich die Mitarbeiterinnen dieser Gruppe sehr freuen, dass sie auf Spendenbasis eine Garage bekamen, in der die Haushaltsartikel, die aktuell nicht ins Ladenlokal passen, zwischengelagert werden können. Auch Regale dazu kamen als Spende an.

Zudem trifft sich die Flüchtlingsbetreuungsgruppe am Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr in der Begegnungsstätte Mehrhoog an der Straße Zum Schnellenhof, um weitere Anfragen und Fragen zu besprechen. Wer noch weitere Fragen an den Verein Mehrhoog hilft hat, kann diese am besten mit einer E-Mail unter info@mehrhooghilft.de an die Verantwortlichen richten. Dann, so Hans-Jürgen Kraayvanger, könne die jeweilige Frage den verschiedenen Mitwirkenden zur jeweiligen Beantwortung weitergeleitet werden.