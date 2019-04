Hamminkeln : Rettungswache bleibt ein Geisterhaus

Hamminkeln Noch immer gibt es keinen Rettungsdienstbedarfsplan. Deshalb steht die nagelneue Wache in Hamminkeln weiter leer.

Die Situation ist abstrus: Da steht in Hamminkeln am Daßhorst eine niegelnagelneue Feuerwache – aber keiner benutzt sie. Das Gebäude steht leer. „Schuld“ daran ist der Kreis Wesel. Der muss, wie berichtet, schon seit geraumer Zeit einen neuen Rettungsdienstbedarfsplan aufstellen, doch die Verabschiedung verzögert sich immer wieder.

Es gibt Proteste im linksrheinischen Kreisgebiet. Nach Angaben der Kreisverwaltung schlägt der Gutachter vor, Rettungswachenstandorte zu verlegen und neu zu errichten. Zudem soll der Notarzt nachts nicht mehr in Xanten und Rheinberg stationiert sein, sondern in Alpen. Gegen den Vorschlag wehren sich große Teile der Bevölkerung und der Politik in Xanten. Sie befürchten eine Verschlechterung der Notarztversorgung und eine Schwächung des Krankenhauses. Und weil es dort hakt, geht es auch in Hamminkeln nicht weiter.

Denn der Plan muss kreisweit beschlossen werden, und solange das nicht geschieht, bleibt die Rettungswache in Hamminkeln ein Geisterhaus. Der Rettungswagen steht tagsüber in der Feuerwache in unmittelbarer Nachbarschaft, nachts übernimmt die Rettungswache an der Schillkaserne den Dienst für einen Großteil des Hamminkelner Stadtgebiets. Wertherbruch und Teile von Dingden werden von Bocholt aus versorgt. Dieser Umstand wiederum ruft die USD auf den Plan. Deren Fraktionsvorsitzender Helmut Wisniewski fordert: „Wenn wir schon so eine Wache bauen, muss sie auch besetzt werden.“ Alles andere sei der Bevölkerung doch nicht zu erklären.