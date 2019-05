Pro Mittelstand in Hamminkeln : Kleinerer Rat: Weg frei für Bürgerbegehren

Pro Mittelstand in Hamminkeln

Im Rathaus wird die Politik am Donnerstag, 23. Mai, über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens sprechen müssen. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln Bei der Stadt Hamminkeln sind 1866 gültige Unterschriften eingegangen. Damit ist das Quorum erreicht.

Das von Pro Mittelstand betriebene Bürgerbegehren für die Verkleinerung des Hamminkelner Rates von 38 auf 28 Sitze kann kommen. Am Mittwoch sind bei der Stadt zum Bürgerbegehren zur Reduzierung des Rates 1866 gültige Unterschriften eingegangen. Damit sei das zu erfüllende Quorum an Unterschriften (1799) erreicht, hieß es am Abend.