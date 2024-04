Rat tagt am 2. Mai Bahn sieht „dringenden Handlungsbedarf“ in Mehrhoog

Die Maßnahme zur Beseitigung der Bahnübergänge wurde laut Stadt in einem separaten Plangenehmigungsverfahren abgehandelt, eigenständig und nicht im Zug des Planfeststellungsverfahrens zum Bau des dritten Bahngleises. Das klingt schwierig und ist es auch, denn eine Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes wurde schon am 7. Juli 2016 erteilt. Was sich seitdem getan hat, beschreibt die Verwaltung so: „Der Sachverhalt wurde bereits in 2020 beraten, der seinerzeitige Beschluss aber nicht umgesetzt, da insbesondere der Planfeststellungsbeschluss für den Gesamtabschnitt Mehrhoog immer noch nicht vorliegt. Nunmehr hat die DB AG gegenüber der Stadt dringenden Handlungsbedarf geltend gemacht. Für sie ist es zur Einleitung weiterer Schritte, insbesondere hinsichtlich der Sicherstellung der Finanzierung, notwendig, mit der Stadt Eisenbahnkreuzungsvereinbarung abzuschließen.“ Darüber hinaus hat die Bahn nochmals schlüssig dargelegt, dass die Baumaßnahme keine Auswirkungen auf jegliche Planungsvarianten im Bereich des Bahnhofes Mehrhoog hat. Weder eine Halbtroglage mit den erforderlichen Rampenlängen noch die in Bearbeitung befindliche Umplanung im Bahnhofsbereich seien von den Maßnahmen betroffen.