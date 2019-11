Dingdener Rassegeflügelzuchtverein : „Hühnerzüchter sind coole Typen“

Das Team des Vereins in Dingden. Detlef Ewig vorne in der Mitte (in Jeanshose). Foto: Anna Steinhaus

Dingden Am Wochenende fand die Rassegeflügelausstellung des Zuchtvereins Dingden statt. Der Vorsitzende Detlef Ewig hat mit uns darüber gesprochen, was ein Huhn schön macht, wie der Wettbewerb abläuft und warum Geflügelzucht ein tolles Hobby ist.

Herr Ewig, als Hühnerzüchter: Wie zufrieden waren Sie in diesem Jahr mit Ihrer Zucht?

Johannes Daniels mit Orpington-Huhn. Foto: Klaus Nikolei

Detlef Ewig Ein Züchter sollte eigentlich nie zufrieden sein. Da gibt es immer Dinge, an denen man arbeiten will. Bei meinen Tieren, das sind holländische Zwergfriesenhühner, ist es zum Beispiel so, dass die Ohrenscheiben, die eigentlich weiß sein sollten, immer einen kleinen Rotstich haben. Da arbeiten wir schon seit einigen Jahren dran.

Wolfgang van der Linde mit Welsumer Hahn. Foto: Klaus Nikolei

Info Der Verein: Gründung und Zweck Herbstausstellung Der Rassegeflügelzuchtverein Dingden und Umgebung wurde im Jahr 1957 gegründet. Der Verein hat derzeit 128 Mitglieder. Jedes Jahr im Herbst veranstaltet der Verein eine Rassegeflügelausstellung. Vorstand Detlef Ewig ist seit März 2019 Vorsitzender des Vereins. Seit zehn Jahren züchtet er holländische Zwergfriesenhühner. Ewig arbeitet hauptberuflich als Agraringenieur im Außendienst.

Nach welchen Kriterien wird denn bewertet, ob ein Geflügel, zum Beispiel ein Huhn, schön ist?

Peter Ewig mit Zwergfriesenhuhn. Foto: Klaus Nikolei

Ewig Für jede Rasse gibt es vom Bundesverband für Rassegeflügelzüchter bestimmte Standards. Man muss das Zuchtziel kennen, also wissen, wie die Tiere idealerweise aussehen sollten. Das fängt schon beim Kopf an: Der Kamm muss sehr gleichmäßig sein, die Augenfarbe muss stimmen und allgemein die Form des Huhns – auch da gibt es bestimmte Vorschriften. Ist der Schwanz gefächert? Welche Farbe haben die Füße? Da gibt es so viele Kriterien. Das ist ein klassischer Schönheitswettbewerb. „Germany’s Next Top-Huhn“ – könnte man sagen.

Dirk Böing mit Asil-Hahn. Foto: Klaus Nikolei

Wie bereiten Sie sich denn auf so einen Schönheitswettbewerb vor?

Ewig Man schaut sich vorher seine Tiere an und prüft, ob sie irgendwelche Mängel haben. Vorab treffen mein Sohn und ich eine Vorauswahl von etwa zehn bis 15 Hühnern und am Abend vor der Ausstellung suchen wir uns dann vier bis fünf Tiere aus, die wir mitnehmen.

Werden die Hühner dann noch extra herausgeputzt?

Ewig Die werden dann vorher richtig gewaschen, in warmem Wasser mit Wollwaschmittel. Dann werden sie noch geföhnt. Am Tag der Ausstellung reibt man die Füße dann noch im etwas Öl ein und macht die Kämme sauber.

Wie läuft der Wettbewerb ab?

Ewig Die Preisrichter bewerten entsprechend dem vorgegeben Zuchtziel und schreiben die Vorzüge und Mängel des Tieres auf. Um in bestimmten Kategorien gewinnen zu können, müssen Hahn und Henne vertreten sein. Dann gibt es noch Leistungspreise, bei denen wird die Gesamtpunktzahl aus mehreren Tieren berechnet.

Wie sind Sie denn zur Geflügelzucht gekommen?

Ewig Mein Vater hatte immer Brieftauben. Ich habe Landwirtschaft studiert, also die Affinität zu den Tieren hatte ich sowieso schon. Ich habe früher Handball gespielt und konnte das irgendwann nicht mehr, und wollte mir ein anderes Hobby suchen. Über einen Handballkollegen, der auch Geflügel züchtet, bin ich dann in den Verein gekommen. Und weil meine Familie gerade ein Haus gebaut hatte, hatte ich dann auch den Platz, um Hühner zu halten. Mittlerweile machen mein Sohn und ich das gemeinsam.

Was macht Ihnen so viel Spaß an der Geflügelzucht?

Ewig Das sind zum einen die kleinen Erfolge zwischendurch, aber auch die großen Ausstellungen. Es ist immer ein schönes Bild, die Hühner im Garten herumlaufen zu sehen und zu dabei zu sein, wenn die Küken schlüpfen. Wir besuchen dann immer Kindergärten mit unseren Schaubrütern aus Plexiglas, um den Kindern zu zeigen, wie das Küken aus dem Ei schlüpft. Die Erwachsenen sind dann eigentlich noch begeisterter als die Kinder. Das ist schon ein tolles Erlebnis. Man kümmert sich dann um die Tiere, man sieht, wie sie aufwachsen. Und man trifft natürlich viele verschiedene Menschen auf den Schauen. Kollegen aus ganz Deutschland, sogar aus Holland – das ist wie ein großer Freundeskreis.

Wie ist denn so der Konkurrenzdruck unter Geflügelzüchtern?

Ewig Die Ansprüche sind sehr unterschiedlich. Der eine ist extrem ehrgeizig und der andere stellt einfach sein Tier hin und denkt sich „Hauptsache, da steht eins“. Aber so richtig Konkurrenz untereinander, das gibt es nicht. Bei uns im Verein sind viele sehr engagiert, auch in der Vorbereitung für so eine Schau und helfen gerne mit. Das zeigt mir dann, dass die Leute wirklich Spaß daran haben und wir eine gute Gemeinschaft sind.

Warum sollte sich jemand, der selbst keine Hühner züchtet, trotzdem mal so eine Ausstellung anschauen?

Ewig Wir haben da eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Geflügelrassen. Es gibt Puten, Gänse, große Hühner, kleine Hühner – das ist ein super schönes und buntes Bild. Das allein ist ein Grund, sich das mal anzuschauen. Wir wollen, dass die Leute Spaß haben. Und natürlich sind Hühnerzüchter alles coole Typen (lacht).

Viele Vereine sorgen sich um den Nachwuchs. Wie sieht das bei Ihnen aus?