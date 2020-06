Lösung gefunden : „Schlampige Arbeit“: Radweg über Betuwelinie in Hamminkeln saniert

„Schlampige Arbeit“: Radweg über Betuwelinie in Hamminkeln saniert

Hamminkeln Weil sie keine Informationen erhalten haben, waren Anwohner wenig erfreut über die Sperrung des Radweges über die Betuwe-Linie an der Diersfordter Straße. Straßen NRW erklärte, dass die Nachbesserungsarbeiten der Baufirma Bunte nötig gewesen seien.

Im Juli 2019 hatte ein starker Gewitterregen dafür gesorgt, dass die Böschung an der neuen Hamminkelner Brücke über die Betuwelinie auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern abgesackt war und das Loch im kombinierten Geh- und Radweg verfüllt werden musste (wir berichteten). Nun war der Weg auf der Brücke, der unter anderem von radelnden Schulkindern genutzt wird, plötzlich wieder gesperrt. Die Firma Bunte hat dort Fräsarbeiten durchgeführt. Anwohner hat dies erstaunt. Über die Baumaßnahme waren sie nicht informiert worden.

Andreas Kunert, Mitarbeiter der Abteilung Bauaufsicht bei Straßen NRW, erklärt auf Anfrage, dass die Sanierungsarbeiten bereits nach eineinhalb Tagen beendet werden konnten. „Der Radweg hatte von Anfang an ein falsches Gefälle, das im vergangenen Juli und auch sieben Monate zuvor schon zu Aussprühlungen geführt hatte“, so Kunert. Die von Straßen NRW beauftragte Firma habe da „schlampig gearbeitet“. Die Firma habe also die Kosten tragen müssen. Bei der Abnahme der Maßnahme habe man diesen minimalen Fehler seinerzeit nicht erkennen können, heißt es bei Straßen NRW.