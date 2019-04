Hamminkelner Punkrock-Band : Zwakkelmann, die Achte

Hamminkeln Die Hamminkelner Punkrock-Band bringt ihre achte CD auf den Markt. Der Titel lautet: „Papa Punk“.

Reinhard Wolff alias Zwakkelmann ist ein wenig nervös. Aber er freut sich auch riesig. Denn am heutigen Freitag erscheint die neue CD der gleichnamigen Punkband aus Hamminkeln namens „Papa Punk“. Und Wolff will ja, dass die Musik unter die Leute kommt. Wobei: Nur Musik stimmt nicht. Auf dem achten Album gibt es nicht nur 17 neue Lieder, sondern auch einige Hörspiele, die unter anderem von Olli Schulz und Dicken von Slime eingesprochen wurden und – man höre beziehungsweise lese und staune – eine Geschichte im Booklet, die erzählt, wie die Songs so entstanden sind.

Kinderbuch-Figur Seit 2003 nennt sich Reinhard Wolff Zwakckelmann. Ein Name, den alle kennen, die das Buch „Der Räuber Hotzenplotz“ von Ottfried Preußler schon mal gelesen haben. „Zwakkelmann war so ein verwirrter Zauberer. Da habe ich gedacht: das passt zu mir“, sagt der 53-jährige Sozialpädagoge, der im normalen Leben in einer offenen Jugendeinrichtung arbeitet.

Nicht geplant waren auch die Liveauftritte. „Eigentlich wollte ich nur meine Songs aufnehmen, mich sozusagen verewigen“, erzählt Reinhard Wolff. So entstand schnell die erste CD namens „Spritztour“. „Die Liveauftritte waren mir nicht so wichtig“, blickt Reinhard Wolf zurück. Aber sie geschahen und werden auch in Zukunft weiter geschehen. Zum Beispiel am Dienstag, 30. April, im bekannten Weseler Krachgarten an der Delogstraße direkt neben dem alten Flachglas-Areal. Dort wird gefeiert.