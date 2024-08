Schweres Unglück im Juli in Hamminkeln Nach dem Tod einer Kradfahrerin sucht Polizei weitere Zeugen

Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen des tragischen Verkehrsunfalls, bei dem am 4. Juli auf der Diersfordter Straße in Hamminkeln eine Motorradfahrerin (28) aus Rhede so schwer verletzt wurde, dass sie Tage später in einem Krankenhaus gestorben ist. Unter anderem wird der Fahrer eines weißen Kleinwagens gebeten, sich bei der Wache in Wesel unter 0281 1070 zu melden. Mittlerweile, so teilt die Polizei mit, hätten andere Zeugen ausgesagt, dass am Unfalltag zwei Motorradfahrer an der Unfallstelle gesehen wurden. Die beiden sollen auf großen und etwas breiteren Maschinen unterwegs gewesen sein. Einer der Kradfahrer soll Kuscheltiere hinter der Windschutzscheibe befestigt haben. Auch diese beiden Motorradfahrer werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Wesel in Verbindung zu setzen.