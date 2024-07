Diskussion im Hamminkelner Rat CDU will aus Förderschule Grundschule machen

Keine ruhigen Zeiten in Hamminkeln: Schnell war der Rat am Donnerstag, 3. Juli, an den Punkt kontroverser Meinungen gekommen. Es ging um die ehemalige Grundschule Ringenberg, die heute Förderschule ist, und deren weitere Nutzung. Hier hatte die CDU überraschend die Reaktivierung der Grundschule am Standort ins Spiel gebracht und damit die Idee, den Betrieb als grundschulische Dependance-Lösung für die Grundschule Mehrhoog und deren Zweit-Standort Wertherbruch zu prüfen. Das Problem: Dann wäre der Vertrag mit dem derzeitigen Mieter des Gebäudes zu kündigen – und zwar „fristgerecht“, wie im CDU-Antrag steht.