Diebstahl in Hamminkeln : Ortsschild von Wertherbruch bleibt verschwunden

Wer weiß, wo dieses Ortsschild sich befindet? Der Verein Alte Herrlichkeit Wertherbruch sucht weiter Hinweise. Foto: Malz/Malz Ekkehart

Hamminkeln Am ersten Weihnachtstag verschwand das ovale Schild, das am Ortseingang an der Provinzialstraße aus Richtung Loikum kommend markant auf den Ort Wertherbruch hinwies.

Das gestohlene Ortsschild von Wertherbruch ist noch nicht wieder aufgetaucht. Darauf hat jetzt Andrea Nienhaus vom Verein Alte Herrlichkeit Wertherbruch hingewiesen. „Aufgrund der Zeitungsberichte meldeten sich bei uns Personen, die für uns Informationen hatten. Allerdings wurde das Schild bisher nicht wieder aufgefunden“, teilte Nienhaus am Wochenende mit. Am ersten Weihnachtstag verschwand das ovale Schild, das am Ortseingang an der Provinzialstraße aus Richtung Loikum kommend markant auf den Ort Wertherbruch hinwies. Hinweise nimmt der Verein entgegen (Andrea Nienhaus, Tel. 02873 919200).

