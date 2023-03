Kunst in Ringenberg Das Gazelle-Rad und ein Stückchen Heimat

Das alte Rad ist Zeichen für den biografischen Ansatz. Als „Flieger“ wird der Mann, der mit der Ausstellung in seine Heimat zurückkehrt, noch manchem bekannt sein. Der Spitzname stammt aus Punkmusikzeiten mit der erfolgreichen Band Schließmuskel. Alte Freunde sind zur Vernissage eingeladen, das liegt nahe und hat wiederum etwas persönlich Heimatliches. „Das wird eine Art großes Klassentreffen“, erzählte Sachse am Dienstag. Viele Wegbegleiter und Freunde seien in ganz Deutschland zerstreut, Leute aus Bayreuth, Leipzig, Frankfurt und anderswo sind eingeladen und wollen ihn sozusagen bei seinem künstlerischen Radausflug in die alte Heimat begleiten. Darunter auch Alexander Berkel, Historiker und Journalist, bekannt hierzulande durch TV-Beiträge zum Zweiten Weltkrieg am Niederrhein.