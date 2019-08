Freude in Dingden : Altes Lehrerhaus wird stark gefördert

Dingden Die NRW-Stiftung unterstützt den Ausbau der Dingdener „BauKulturStelle“ mit 100.000 Euro.

Dieser Gast kam mit vollen Händen: Karl Peter Brendel, Vorstandsmitglied der NRW-Stiftung, überreichte am Freitag dem Verein Dorfentwicklung in Dingden eine Förderzusage in Höhe von 100.000 Euro, damit das denkmalgeschützte Dorflehrerhaus von 1797 und das angrenzende Wohnhaus Wießling restauriert und zu einer „BauKulturStelle“ ausgebaut werden können. Damit melden die engagierten Dorfentwicklerinnen den zweiten Erfolg in dieser Woche, nachdem zuvor die Landeskonservatorin Andrea Pufke Unterstützung zugesagt hatte. Die NRW-Stiftung verdoppelt außerdem mit bis zu 50.000 Euro jeden Euro, den der Verein für die geplanten Maßnahmen zusätzlich bei Spendern und Sponsoren einwerben kann.