Hamminkeln: Neues Land-Café auf dem Alpaka-Hof

HAMMINKELN Ringenberg hat ein neues Kleinod im Schatten des Schlosses. Gabi und Wolfgang Rasim eröffnen ihr charmantes Café – und der gelernte Ingenieur wird zum Bäcker.

„Das alles ist wie von allein geschehen“, sagt Wolfgang Rasim und schmunzelt. Als er und sein Frau Gabi 2009 den ehemaligen Hof in direkter Nachbarschaft zum Schloss Ringenberg kauften, ahnten sie nicht, was sich bis heute entwickeln würde. Die Dinge geschahen, das stimmt, aber die Rasims haben gestaltet und Kreativität hineingesteckt, wenn sich eine Chance auf ihrem Alpaka-Hof auftat. Jetzt eröffnen sie ihr schmuckes Land-Café. Tische, Stühle und – wichtiges Accessoire in diesen Tagen – Sonnenschirme stehen schon vor dem attraktiven Eingang zur Scheune, in der sich Gastraum und Naturmode-Boutique befinden.