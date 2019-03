Hamminkelner Unternehmen: Neuer Bonita-Inhaber stellt sich vor

Hamminkeln 250 bis 300 Bonita-Geschäfte sollen zu Witteveen-Filialen umgebaut werden.

Vor knapp einer Woche meldete die Hamburger Tom Tailor Group den Verkauf ihrer kriselnden Tochter Bonita an die niederländische Victory & Dreams International Holding B.V. Am Dienstag nun stellte sich der neue Eigentümer Lex Hes (60) den Bonita-Mitarbeitern in Hamminkeln vor. Lex Hes kennt den traditionsreichen Damenmoden-Hersteller, der vor genau 50 Jahren gegründet wurde, schon seit vielen Jahren. Denn von Mitte der 80er bis Anfang der 90er Jahre war er Lieferant von Bonita.

Wie unsere Redaktion erfahren hat, gab Lex Hes am Dienstag während einer Betriebsversammlung in der proppenvollen Bonita-Kantine einen Ausblick auf das, was in nächster Zeit passieren werde. Unter anderem sollen etwa 250 bis 300 der mehr als 750 Bonita-Filialen nach einem Sommerausverkauf zu Witteveen-Geschäften umgebaut werden. Bis zum Winter sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein, das Personal bleiben.

Ein Versuch unserer Redaktion, mit dem bekannt öffentlichkeitsscheuen Lex Hes Kontakt aufzunehmen und über den Kauf von Bonita zu sprechen, ist am Dienstag gescheitert. Allerdings hat der Niederländer am Montag in einem Interview mit dem Fachmagazin „Fashion United“ erklärt, dass Victory & Dreams bei Bonita die gleiche Strategie wie bei Witteveen anwenden wolle. Witteveen wurde als Marke in den Läden der zur Victory & Dreams International Holding gehörenden Kette Miller & Monroe eingeführt. Heißt im Klartext: Bonita-Shop-in-Shops sollen demnächst in einigen Läden von Miller & Monroe eröffnet werden. Bis Ende Februar gab es bundesweit mehr als 160 Miller & Monroe-Filialen. Allerdings wurde, wie berichtet, am 1. März das Insolvenzverfahren gegen die Muttergesellschaft Vidrea Deutschland GmbH mit Sitz in Sigmaringen eröffnet. 40 bis 60 der deutschen Filialen könnten im Zuge des Insolvenzverfahrens schließen, heißt es in dem Bericht der „Fashion United“.