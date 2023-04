Tagung im Hamminkeln Rathaus Neuer Alarmplan für den Hochwasserfall in Arbeit

Der Zweckverband Issel hat am Dienstag im Ratssaal getagt. Zurzeit ist Hamminkelns Bürgermeister Bernd Romanski der Verbandsvorsteher, Pia Scholten aus dem Hamminkelner Rathaus die Geschäftsführerin des Verbandes mit dem wichtigen Thema Hochwasserschutz. Michael Carbanje, der Bürgermeister von Isselburg, ist turnusgemäß der stellvertretende Verbandsvorsteher. Beide Städte eint das Thema Hochwasserschutz an dem kleinen Flüsschen, der aber bei steigenden Fluten gefährlich anwachsen kann. Entsprechend aufmerksam werden mittels Zweckverband die Schutzmaßnahmen begleitet und umgesetzt. Dabei geht es wo möglich um Retentionsräume, also Flächen für die gezielte Hochwasserableitung.