In der Hamminkelner Verwaltung : LED-Lampen erleichtern Arbeit im Rathaus

Hamminkeln Durch ein neues Beleuchtungskonzept wird in der Hamminkelner Stadtverwaltung Energie eingespart, der CO2-Ausstoß deutlich verringert. Mit im Boot sitzt die Firma Innogy Westenergie.

Nach dem Bauhof wurde damit in einem zweiten Abschnitt auch in allen Büros, Gängen, Treppenhäusern, im Foyer und in den Versammlungsräumen das moderne Licht angeknipst. Technik-Chef Bernhard Payer, der das Projekt am Montag mit Innogy-Kommunalmanager Dirk Krämer vorstellte, lobte die Verbesserungen an den Arbeitsplätzen ebenso wie die verbesserte Energieeffizienz und die Kosteneinsparung. Gutes Licht am Arbeitsplatz bringe auch gute Laune, fügte er an.