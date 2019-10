Diskussion im Hamminkelner Fachausschuss : Neue Friedhofshalle für 500.000 Euro geplant

Foto: Malz, Ekkehart (ema) Der Friedhof in Hamminkeln soll eine neue Halle erhalten.

Hamminkeln Hoch her ging es im Hamminkelner Bauausschuss bei einem eher pietätvollen Thema, dem Aus- und Umbau der Friedhofshalle in Hamminkeln. Es ging ums Geld, denn ein Teil der Politik wertete eine vorliegende Planskizze der Verwaltung als einen Vorentwurf, den die städtischen Planer ausarbeiten und so 25.000 Euro Architektenkosten sparen könnten.

Doch dazu gab es unterschiedliche Auffassungen. Am Ende stimmten CDU, SPD und FDP grundsätzlich dafür, eine neue Friedhofshalle zu bauen. Der Neubau soll 500.000 Euro kosten, ein von der Verwaltung empfohlener Architektenwettbewerb 25.000 Euro. Die USD, die den Antrag auf den Bau gestellt hatte, war es auch, die den von viel Glas geprägten Entwurf des Rathauses umsetzen wollte. Dieser sei schon in der Arbeitsgruppe Friedhof vorgestellt worden, so USD-Fraktionsvorsitzender Helmut Wisniewski. Ein Wettbewerb verzögere nur den Planungsprozess und koste Geld – heißt: auf die Friedhofshalle müsse man auf unbestimmte Zeit warten. Auch Johannes Flaswinkel, Fraktionschef der Grünen, meinte, dass eine Wettbewerb nur für eine Aussegnungshalle nicht nötig sei, wenn ein Entwurf schon vorliege. Ingo Parche, Fachdienstleiter für den Hochbau, sprach von einer „ersten Skizze“.