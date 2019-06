Politik : Mehrhoog baut neue Grundschule

Mehrhoog Das Projekt mit Neubau, Außenanlage und Verbindungsgang soll, so die Verwaltung, an „Totalunternehmer“ vergeben werden. Eine europaweite Vergabe ist nötig.

Die Hamminkelner Verwaltung schlägt vor, die für den Neubau erforderlichen Planungs- und Bauleistungen sowie die anschließende bauliche und technische Instandhaltung bestimmter Gewerke des Schulneubaus und der Außenanlagen an einen „Totalunternehmer“ zu vergeben. Zielsetzung sei eine gesamtwirtschaftliche Lösung unter Berücksichtigung der gestellten Anforderungen, so Bernhard Payer, Technik-Chef im Rathaus. Grundsatz sei „die Wahl von Methoden und Verfahren, die nachhaltig und wirtschaftlich sind“. Der beauftragte Generalunternehmer soll sämtliche Leistungen für ein schlüssel- und betriebsfertiges Gebäude plus Außenanlagen erbringen. Die Verwaltung merkt an, dass durch neue erforderliche Gespräche und Sitzungen des Arbeitskreises Schule mit der Politik sowie des Rates weitere zeitliche Verschiebungen eingetreten seien.