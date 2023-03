Bildung in Hamminkeln Entscheidung über die Grundschule steht bevor

Hamminkeln · Wie schon in Mehrhoog soll die Firma Goldbeck auch in Hamminkeln an der Diersfordter Straße bauen. Jetzt liegen Schul- und Bauausschuss die Pläne für das 31,7 Millionen teure Vorhaben an der Grundschule vor.

02.03.2023, 12:37 Uhr

So soll der Grundschulneubau an der Diersfordter Straße in Hamminkeln aussehen. Foto: © GOLDBECK / RKW Architektur

Von Thomas Hesse

Die Stadt Hamminkeln steht vor einer weiteren Millionen-Investition im Schulbereich. Es wird wieder teuer, das steht fest. Denn die neue Gemeinschaftsgrundschule an der Diersfordter Straße rückt nicht nur vom jetzigen Standort Ortskern an die Diersfordter Straße und rundet damit das dortige Schulzentrum ab. Es soll auch wie zuletzt beim Schulneubau in Mehrhoog die Firma Goldbeck als Generalunternehmer zum Zug kommen. Und das heißt auch, das Projekt soll die Schullandlandschaft zukunftsfest machen.