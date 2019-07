Infoveranstaltung in Dingden am 27. Juli : Nabu stellt Herdenschutzzäune vor

Infoveranstaltung in Dingden am 27. Juli

Schermbeck/Hamminkeln Es gibt eine Diskussion zum Thema „Rückkehr des Wolfes“ am 27. Juli in der Dingdener Heide.

Seit Juni 2018 sorgt „Gloria von Wesel“ in Schermbeck und Hünxe mit immer neuen Rissen von Schafen und Ziegen für zunehmende Besorgnis und Ärger unter den Nutztierhaltern, aber auch für zahlreiche Fragen, Sorgen und Ängste in der Bevölkerung. Anlass genug für den Naturschutzbund und die Stiftung Dingdener Heide, zu einem Zaunaktionstag in die Dingdener Heide einzuladen. Wildtiere wie der Wolf würden die Nahrung, die für sie am einfachsten zu erreichen und am häufigsten vorhanden ist, nutzen, heißt es beim Nabu. Schafe seien relativ wehrlos und langsam und daher manchmal leichte Beute. Deshalb sei ein geeigneter Schutz notwendig. „Mit entsprechend angepassten Herdenschutzmaßnahmen wie Elektrozäunen und Herdenschutzhunden lassen sich Nutztiere in der Regel erfolgreich schützen – zum Beispiel auch gegen wildernde Hunde. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es aber leider nicht“, bedauert Nabu-Sprecherin Birgit Königs. Der Aufbau wolfsabweisender Zäune bedeute nicht nur einen erhöhten Arbeitsaufwand für Schafhalter, sondern auch zusätzliche finanzielle Aufwendungen.