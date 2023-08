Wie die Stadt die Energiewende meistern will Nahwärmenetze sind Hamminkelns Zukunft

Das Ziel ist fern, aber groß. Bis 2045 soll bundesweit Klimaneutralität erreicht werden, das beschäftigt Rathäuser wie Politiker gleichermaßen. Klar ist, dass vielfältige Maßnahmen vor Ort nötig sind, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Damit ist die Richtung vorgegeben, und in der Diskussion um das kommende Heizungsgesetz spielt die kommunale Wärmeplanung eine wichtige Rolle. In Hamminkeln beschäftigt man sich konsequent und öffentlich mit dem Thema. In der Bürgerhalle Wertherbruch ging es am Donnerstag um den aktuellen Stand und Hintergründe zu jüngsten Überlegungen und die notwendigen Schritte zur Wärmewende in der Stadt der sieben Dörfer. Ein komplexes Thema, fachlich und auf Hamminkelner Lösungen bezogen informierte Volker Broekmans von der DSK GmbH, Projekt- und Stadtentwickler mit Regionalbüros unter anderem in Düsseldorf, über die (örtliche) Energiewende und wie Hamminkeln sie meistern kann.